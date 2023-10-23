Актер из «Универа» подрался с прохожим из-за спора насчет СВО

Актер Александр Ведменский, снимавшийся в сериалах «Универ», «Мамочки», «Следаки» и «Пятницкий», подрался с прохожим, осудившим специальную военную операцию на Украине, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел возле гостиницы «Украина» сети Radisson Collection Hotel в субботу, 21 октября — Ведменский с друзьями отдыхал в караоке-баре. Пока актер вызывал такси, у него возник конфликт с прохожим из-за позиции по спецоперации на Украине. Сам Ведменский поддерживает проведение СВО, а его случайный собеседник осудил действия России.

«Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал...» — сообщил актер.

Ведменский добавил, что чувствует себя хорошо и он уже вернулся к съемкам.

До этого избитого актера Павла Баршака выписали из больницы.

Звезду «Солдатов» госпитализировали после того, как он подрался с преследователем своей подруги в ее квартире. Это случилось в ночь на 9 октября, когда Баршак находился в гостях у 32-летней Анастасии — хореографа по танцам.

Ранее Любовь Успенская назвала Наргиз Закирову «лохушкой».