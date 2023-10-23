Звезда «Кухни» вернулся в Россию из США

Российский актер театра и кино Андрей Бурковский, который после начала спецоперации России на Украине переехал в США с семьей, вернулся в страну. Об этом сообщает «Утро.ру».

Вернувшись в страну, Бурковский принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор», премьера которого состоится на российском ТВ в 2024 году.

Он сыграл главную роль — психолога Андрея Павлова, манипулирующего своими клиентами.

Бурковский известен по ролям в сериалах «Кухня» и «Последний из Магикян», а также шоу «Даешь молодежь!» на СТС. После отъезда из России он участвовал в спектакле режиссера Александра Молочникова, также проживающего в США.

Первая часть психологического триллера с Бурковским, Юлией Пересильд, Ириной Старшенбаум и Дарьей Мороз вышла в апреле 2021 года и вызвала активную реакцию зрителей.

Как признался исполнитель главной роли, для него оказалось важным, что проект нравился не только зрительской аудитории, но и специалистам — людям, которые разбираются в психологии и переговорах.

«Есть анекдотичные ситуации, когда у меня спрашивают совета другие артисты. Разговаривают со мной как с психологом или медиатором. Я подыгрываю, естественно», — рассказывал накануне Бурковский.

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