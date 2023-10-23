Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Андрей Князев заявил, что спрос на рок-музыку уменьшился

Лидер группы «КняZz» Андрей Князев заявил об уменьшении спроса на рок-музыку

close
100%
Личный архив

Экс-солист «Короля и Шута» Андрей Князев признался, что замечает уменьшение спроса на рок-музыку. В интервью «Газете.Ru» он отметил, что такая тенденция наблюдается не только в России.

«Я слышал от зарубежных коллег, что в их странах такая же проблема с роком. Возможно, из-за вседоступности и развития цифрового мира люди перекормлены — и их сложнее зацепить. Спроса на рок-музыку меньше — и поэтому меньше исполнителей. У авторов нет идей, креатива», — выразил мнение Князев.

Он также заявил, что очень рад новому витку популярности «Короля и Шута» на фоне выхода одноименного сериала.

«До сериала я все думал: как донести нашу сказку до детей и молодежи? Ведь они еще не научились сами искать свою музыку, и если их родители не слушают рок, то они о нас могут знать лишь понаслышке или не знать вообще. Сериал умудрился постучаться в каждый дом. Теперь моя душа спокойна. Дети о нас узнали, а значит, у них есть выбор», — сказал Князев.

Андрей Князев — один из основателей и вокалистов панк-рок-группы «Король и Шут» (вместе с Михаилом Горшеневым). Он является автором большинства текстов коллектива. В 2011 году Князев основал рок-группу «КняZz».

Ранее музыкант раскритиковал подражателей «Короля и Шута».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий