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Александра Домогарова освободили от главной роли в спектакле театра Моссовета

«МК»: актера Домогарова отстранили от главной роли в театре Моссовета

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актера Александра Домогарова отстранили от главной роли в театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, освобождение Домогарова от роли подписали худрук театра Моссовета Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев.

Решению Черепнева и Марчелли предшествовало то, что 29 сентября в театре Моссовета проходила репетиция «Тартюфа», однако в этот момент Домогаров был на премьере спектакля «Маскарад» со своим участием в театре Советской Армии.

Позднее Домогаров договорился с руководством Моссовета о времени репетиции, но после прогона артиста отправили в дирекцию. Там ему вручили бумагу, где потребовали объяснить, почему артиста не было в театре и в стране 13 сентября. Как отмечает mk.ru, Домогаров был на Российско-кипрском кинофестивале по приглашению советника посольства РФ в республике Кипр Алины Радченко.

В Моссовете же в своем документе подчеркнули, что артист уехал в страну, которая входит «в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественнные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц...».

Приказ о распределении ролей в «Тартюфе», подчеркивает mk.ru, подписали 15 сентября.

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