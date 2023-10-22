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Экс-солистка «Миража» призналась в семи абортах: «Увлечения заканчивались последствиями»

Певица Светлана Разина призналась, что семь раз делала аборт

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Global Look Press

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина призналась, что, прежде чем родить свою дочь Алису, она сделала минимум пять абортов. Об этом исполнительница рассказала в программе «Ты не поверишь!».

«У меня не было попыток [родить]. Это была не цель, а скорее — увлечения, которые могли заканчиваться последствиями и от которых я избавлялась, к сожалению. Может быть, пять-семь раз», — заявила Разина.

Женщина вспомнила, что в молодости ей также пришлось пережить внематочную беременность. Она назвала ситуацию «жуткой», отметив, что поэтому ей сделали операцию.

По словам Разиной, у нее есть предрасположенность к осложнениям при беременности. Певица добавила, что ее дочь Алиса находилась в неправильном положении, когда Разина была беременна ею. Исполнительнице делали кесарево сечение при родах.

Недавно сообщалось, что фанаты Бритни Спирс нашли намек на аборт от Тимберлейка в ее старом клипе. Спирс рассказала о том, что по просьбе Тимберлейка в 2000 году ей пришлось прервать беременность, в своей новой автобиографии «Женщина во мне».

В вышедшем в 2003 году клипе на песню «Everytime», заметили поклонники, есть сцена, в которой Бритни Спирс поет на фоне рожающей женщины, после женщина прижимает к себе новорожденного.

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева купила квартиру.

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