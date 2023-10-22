Цена за корпоратив с командой «Вечернего Урганта» выросла до 12 миллионов рублей

Комик и телеведущий Иван Ургант увеличил минимальный размер своего гонорара до семи миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание добавляет, что его соведущий по «Вечернему Урганту» Дмитрий Хрусталев просит гонорар от 1,62 миллиона рублей. Тем, кто хочет видеть на корпоративе программу «Вечерний Ургант», нужно доплатить еще 550 тысяч рублей за написание сценария, а также еще 500 тысяч рублей продюсерам и менеджменту. Таким образом, стоимость выступления команды «Вечерний Ургант» на корпоративе обойдется минимум в 12 миллионов рублей, подчерчивает Mash.

14 октября появление Ивана Урганта в московском вузе объяснили. По данным RT, телеведущего пригласил журналист и профессор университета Юрий Кобаладзе. Издание заявило, что Ургант выступил в качестве шоумена бесплатно.

Однако сам Кобаладзе утверждает, что не причастен к приглашению Урганта в институт.

До этого пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова сказала, что новости о том, что телеведущий Иван Ургант выступил перед студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО), не соответствуют действительности.

Недавно отец Урганта Андрей заявил, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания на «всякий случай». Актер также подчеркнул, что Иван Ургант «никуда не уезжал» из России. Он назвал хейтеров своего сына мерзавцами, доносчиками и подлецами.

Ранее сообщалось, что экс-участница «Дома-2» разведется через месяц после свадьбы.