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Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова

Театр на Покровке: актриса Нина Кирьякова умерла на 80-м году жизни

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Телеграм-канал «Театр на Покровке»

Актриса Нина Кирьякова, снимавшаяся в фильме «Аты-баты, шли солдаты...», скончалась на 80-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте «Театра на Покровке».

В театре подчеркнули, что актриса удивительным образом сочетала в себе царственную осанку, великолепный низкий голос и феерической комедийное дарование.

«Много лет она была настоящим «домовым» нашего Театра. Такой Нина Павловна останется в памяти друзей и коллег», — говорится в сообщении.

Кирьякова родилась 1 марта 1944 года. Она сыграла в фильмах «Аты-баты, шли солдаты…», «Рожденная революцией», «Помнишь запах сирени…», «Жизнь и судьба», «Пасечник».

Прощание с актрисой состоится 12 октября в 11:00 часов в храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.

13 октября скончалась российская актриса театра и кино, режиссер Галина Байнякшина на 84-м году жизни.

До этого умер актер Евгений Артемьев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей».

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