Рэпер Гуф развелся

В Москве судебный участок мирового судьи №197 расторг брак рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Иск Долматовой Юлии Руслановны к Долматову Алексею Сергеевичу о расторжении брака удовлетворен», — уточнили в суде.

Источник отметил, что муж и жена не делили имущество.

Пара поженилась в конце 2021 года, весной 2022 года у них родилась дочь.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов (Гуф) рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.

Позже он признался, что изменял жене с девушкой, с которой познакомился в Таиланде. После, отметил он, эта девушка разбилась на мотоцикле.

Ранее против Яны Трояновой потребовали завести уголовное дело.