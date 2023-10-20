«Всем бы брать пример»: адвокат Жорин оценил развод Гуфа

Общая дочь рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) и блогера Юлии Королевой после развода родителей будет жить с мамой, сообщил «Газете.Ru» адвокат музыканта Сергей Жорин. По его словам, бывшие супруги также договорились о размере содержания ребенка.

«Сегодня мировой суд расторг брак. К счастью, все вопросы другие удалось решить внесудебном порядке. По взаимной договоренности общий ребенок будет жить с мамой, Алексей будет должным образом исполнять свои родительские обязанности по воспитанию, содержанию и так далее. Стороны договорились внесудебном порядке, это очень хорошо. Поскольку есть общий ребенок, брак расторгается только в судебном порядке, что и было сделано. По всем остальным вопросам был достигнут компромисс, это очень правильно и похвально, всем брать пример», — сказал он.

20 октября судебный участок мирового судьи в Москве расторг брак рэпера Алексея Долматова и Юлии Королевой. Пара поженилась в 2021 году. Спустя год у супругов родилась дочь Тина.

10 марта 2023 года рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже артист удалил видео. 24 апреля Гуф заявил, что разводится с Королевой, в мае пара воссоединилась. 28 июня музыкант опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.

Ранее бывшая жена Гуфа назвала цену за комментарий для СМИ.