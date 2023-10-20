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Звезды BTS заняли половину мест в исполнительской номинации премии MAMA

Кей-поп-группа BTS стала фаворитом номинаций премии MAMA

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Mike Blake/Reuters

Музыкальная премия в области жанра кей-поп (южнокорейская поп-музыка и танцы) Mnet Asian Music Awards (MAMA) объявила список номинантов. Его приводит издание The Girl.

Одними из безусловных фаворитов премии стали участники всемирно популярного коллектива BTS — его солисты заняли половину из шести мест в мужской исполнительской номинации. В этой категории на победу претендуют в числе прочих Чимин, Чонгук и Ви из BTS.

BTS вместе или по отдельности также представлены в категориях «Лучший вокал в группе», «Лучший сольный вокал», «Лучший рэп и хип-хоп», «Лучшая коллаборация», «Лучший OST», «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее сольное музыкальное выступление».

В 2023 году церемония MAMA будет проходить в Японии на стадионе Tokyo Dome (Токио) в течение двух дней — 28 и 29 ноября.

Накануне Чонгук признался, что скучает по временам, когда коллектив выступал в полном составе.

«Конечно, у каждого участника есть свои характерные черты, поэтому я могу сказать, чего мне не хватает в каждом из них. Но более того, работая над своим сольным проектом, я стал по-настоящему скучать по тем моментам, которые мы пережили вместе, а не чувствовать пустоту», — заверил Чонгук.

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