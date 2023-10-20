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Самые страшные фильмы ужасов вычислили ученые

«Синистер» оказался самым страшным фильмом ужасов по версии ученых

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Summit Entertainment

Ученые в рамках специального проекта Science of Scare (англ. «Искусство страха») вычислили, какой фильм ужасов объективно является самым страшным. Результаты исследования опубликовало издание MoneySuperMarket.

В исследовании участвовало 250 добровольцев, которым показывали фильмы ужасов. К испытуемым был подключен датчик сердцебиения.

«Чем выше пульс, тем, значит, быстрее фильм разгоняет кровь в наших зрителях, а это значит, что растут возбуждение и страх как составные части инстинкта «бей или беги», — объясняют авторы проекта.

Самый высокий пульс у людей возникал во время просмотра «Синистера» режиссера Скотта Дерриксона. По сюжету, писатель поселяется в доме со страшным прошлым и находит видеозаписи, приоткрывающие тайну произошедшего. Сам он и его близкие после этого также оказываются в опасности.

На второй строчке расположился «Астрал: Онлайн» Роба Сэвиджа, на третьей — «Паранормальные явления. Скинамаринк».

Также в топ вошли фильмы «Астрал», «Заклятие», «Реинкарнация», «Улыбка», «Шесть демонов Эмили Роуз», «ООО «Дом Ада», «Два, три, демон, приди!», «Спуск», «Заклятие 2», «Оно» (2014) и др.

Накануне критики впервые похвалили фильм ужасов серии «Пила».

Ранее Бритни Спирс рассказала подробности о романе с Колином Фарреллом.

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