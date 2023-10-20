Названа дата выхода детектива «Банда ЗИГ ЗАГ» о блокадном Ленинграде

Остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» о криминальных событиях в блокадном Ленинграде выйдет 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Сюжет основан на реальных событиях, которых происходили зимой 1941 года. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Она называется «ЗИГ ЗАГ» и расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера». Розыск банды доверяют сотруднику Ленинградского УГРО Тихону Львову (Игорь Петренко), к этому расследованию также примыкает лейтенант контрразведки Свидерский (Александр Устюгов).

«Я сам из Петербурга, и эта тема близка для меня. Мои бабушки — блокадницы, дедушка был начальником генерального штаба НКВД ВОХР, руководил противовоздушной обороной Ленинграда», — признался актер Устюгов.

Режиссером выступил Виталий Воробьев. В каст вошли Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Марина Лисовая и др.

Съемки «Банды ЗИГ ЗАГ» проходили в Санкт-Петербурге. При работе над проектом создатели обратились к историческим материалам по делу банды «ЗИГ ЗАГ» из архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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