Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа дата выхода детектива «Банда ЗИГ ЗАГ» о блокадном Ленинграде

Детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» о блокадном Ленинграде выйдет 1 ноября

close
100%
KION

Остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» о криминальных событиях в блокадном Ленинграде выйдет 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Сюжет основан на реальных событиях, которых происходили зимой 1941 года. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Она называется «ЗИГ ЗАГ» и расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера». Розыск банды доверяют сотруднику Ленинградского УГРО Тихону Львову (Игорь Петренко), к этому расследованию также примыкает лейтенант контрразведки Свидерский (Александр Устюгов).

«Я сам из Петербурга, и эта тема близка для меня. Мои бабушки — блокадницы, дедушка был начальником генерального штаба НКВД ВОХР, руководил противовоздушной обороной Ленинграда», — признался актер Устюгов.

Режиссером выступил Виталий Воробьев. В каст вошли Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Марина Лисовая и др.

Съемки «Банды ЗИГ ЗАГ» проходили в Санкт-Петербурге. При работе над проектом создатели обратились к историческим материалам по делу банды «ЗИГ ЗАГ» из архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее звезда «Наследников» пожаловался на обрушившуюся славу после 60 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий