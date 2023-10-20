Дочь Юдашкина объяснила скандал с Пугачевой на прощании с модельером

Креативный директор Дома моды «Valentin Yudashkin» Галина Юдашкина заявила, что никакого скандала из-за появления Аллы Пугачевой на прощании с российским модельером не было. Об этом дочь рассказала в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Она была в себе. Люди понимали, что сейчас лучше не подходить, потому что это не тот момент, а не потому, что с ней принципиально не здоровались», — пояснила Юдашкина.

Бизнесвумен добавила, что Пугачева помогла семье Юдашкиных пережить горе.

«Она поддерживала нас с мамой, говорила, что все будет нормально, что всегда на связи и всегда поддержит», — вспомнила женщина.

Недавно сообщалось, что дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке. По ее словам объект «еле продали», так как жильцы дома не хотели, чтобы въезжали новые покупатели и проводили там ремонт. Юдашкина не стала называть сумму сделки, но уточнила, что недвижимость в центре Нью-Йорка стоит не менее $1 млн.

Модельера Валентин Юдашкин не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием.

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