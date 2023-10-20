Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь Юдашкина объяснила скандал с Пугачевой на прощании с модельером

Бизнесвумен Галина Юдашкина рассказала о поддержке от Аллы Пугачевой

close
100%
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Креативный директор Дома моды «Valentin Yudashkin» Галина Юдашкина заявила, что никакого скандала из-за появления Аллы Пугачевой на прощании с российским модельером не было. Об этом дочь рассказала в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Она была в себе. Люди понимали, что сейчас лучше не подходить, потому что это не тот момент, а не потому, что с ней принципиально не здоровались», — пояснила Юдашкина.

Бизнесвумен добавила, что Пугачева помогла семье Юдашкиных пережить горе.

«Она поддерживала нас с мамой, говорила, что все будет нормально, что всегда на связи и всегда поддержит», — вспомнила женщина.

Недавно сообщалось, что дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке. По ее словам объект «еле продали», так как жильцы дома не хотели, чтобы въезжали новые покупатели и проводили там ремонт. Юдашкина не стала называть сумму сделки, но уточнила, что недвижимость в центре Нью-Йорка стоит не менее $1 млн.

Модельера Валентин Юдашкин не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее Сергей Зверев рассказал, почему пропал с телеэкранов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий