Собчак обвинили в инфоцыганстве из-за воркшопа по личному бренду

Журналистка Ксения Собчак продает воркшоп по личному бренду за миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Издание отмечает, что телеведущая проведет с купившими места на ее обучающее мероприятие всего несколько минут, и обвиняет журналистку в инфоцыганстве.

Воркшоп Собчак пройдет с 27 по 29 октября. Всего 20 мест. Журналистка обещает, что за три дня участники «снимут контент во все социальные сети на месяц вперед в самых инстаграмных локациях Дубая и ОАЭ».

Создательница гарантирует прорыв в охватах и подписчиках, а также «мощное окружение».

Недавно сообщалось, что Собчак и Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) просят 100 тыс. рублей от желающих посмотреть на их совместное интервью. Максимальная цена за посещение мероприятия составляет при этом 100 тысяч рублей. Оно пройдет в Дубае.

В начале октября Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на предстоящем интервью.

Конфликт между звездами начался после предыдущего интервью Собчак с Моргенштерном, выпущенном в 2021 году. Тогда музыкант обвинил журналистку в том, что после этой беседы ему нельзя «вернуться в свою страну». Он также признался, что редакторы подсказывают вопросы журналистке через микронаушник.

Ранее Пригожин заявил, что Пугачева не потеряла популярности в России.