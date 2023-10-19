Подруга о жизни Пугачевой в Израиле: «Сейчас ей там так хреново»

Подруга Аллы Пугачевой, дизайнер Любовь Аксенова рассказала о страданиях певицы в Израиле. Ее слова цитирует «7Дней»

По словам Аксеновой, Примадонна переживает из-за отъезда из России. Подруга артистки заверила, что ей плохо жилось в Израиле еще до начала конфликта страны с Палестиной.

«Прекрасно знаю и понимаю, что сейчас ей там так хреново. Она пока делает вид, что ей так хорошо. Все! Она прекрасно знает, что будет переживать из-за родителей, ведь она приходила к ним на могилы, а сейчас этой возможности нет. Прекрасно знаю ее, она российская баба без всякой дури», — заявила Аксенова.

В октябре 2022 года юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

8 октября Галкин сообщил, что проснулся от звука сирен. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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