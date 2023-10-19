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Звезда «Наследников» пожаловался на обрушившуюся славу после 60 лет

Актер «Наследников» Брайан Кокс заявил, что утратил частную жизнь из-за шоу

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Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда сериала «Наследники» Брайан Кокс посетовал, что из-за сериала к нему пришла популярность. Его слова передает The Guardian.

«Я утратил свою анонимность и понял, насколько она важна для меня. Я никогда не испытывал ничего подобного: вы просите об успехе своей работы, получаете, а потом вам приходится сталкиваться с последствиями. Я всегда ценил свою частную жизнь, но с этим покончено», — пожаловался 77-летний актер.

Кокс заявил, что ему повезло быть непубличным на протяжении многих лет. Он признался, что занимается актерством уже больше 60 лет, но только после «Наследников» его жизнь кардинально изменилась.

Кроме того, артист рассказал, что ему предлагали роль в шоу «Игра престолов». Кокс мог сыграть короля Роберта Баратеона, но он отказался от участия из-за маленького гонорара.

«Американские постановщики всегда относились к британским актерам иначе. Другими словами, брали их по дешевке», — отметил актер.

Он также отказался от роли в фильме «Пираты Карибского моря», которая впоследствии досталась Джонатану Прайсу. Кокс отметил, что финансово — это был денежный куш, однако саму роль назвал «неблагодарной».

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