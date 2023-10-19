Дмитрий Нагиев получил прозвище Кекчук в новом сериале «Кто быстрее?»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев снимется в приключенческой комедии «Кто быстрее?» от телеканала СТС. Об этом сообщает ТАСС.

Нагиев сыграет роль водителя внедорожника и бывшего заключенного, которого называют Кекчук. Герой попадает в аварию и, теряя сознание, рассказывает незнакомцам о запрятанных бриллиантах. Мужчина оставляет зевакам странные вводные данные по типу: «Геленджик» и «русалка». С этого момента люди начинают искать сокровища.

Съемки проекта уже начались в Санкт-Петербурге. Помимо Нагиева, в шоу приняли участие Ольга Медынич, Анна Банщикова и другие.

«Наш сериал исследует всевозможные грани человеческой алчности. Алчность можно клеймить, а можно над ней смеяться. Мы выбрали второе. Для этого наши герои, обычные люди, оказавшись в немыслимых ситуациях, превращаются в супергероев, способных преодолеть огонь, воду и медные трубы»,— заявил режиссер проекта.

До этого Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и программах Первого канала. Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский «Голос» ведет Яна Чурикова. Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев покинул проекты из-за творческого перерыва.

В феврале 2023 года Нагиев не стал вести премию телеканала МУЗ-ТВ. Актер не раскрывал причину отказа.

Ранее сообщалось, что на создателя «Масяни» завели уголовное дело за призывы сдаться Украине.