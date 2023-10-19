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Друг семьи Светланы Светличной опроверг слухи о том, что ее насильно поместили в стационар

Друг семьи Светланы Светличной Николаев: актрисе уже давно не нужна публичность

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Мнение о том, что родные актрисы Светланы Светличной пыталась избавиться от нее, поместив в стационар, не соответствует действительности. Об этом kp.ru рассказал друг семьи актер Иван Николаев.

«У них не было другого выхода. Это вранье, когда пишут, что родственники хотят завладеть ее квартирой. Ее невестка Ольга — прекрасная женщина, семья держит ситуацию под контролем. Светлана Афанасьевна — человек пожилой, ей давно не нужна публичность. Очень хорошо, что в последние годы она нашла общий язык с сыном Алексеем, с внучкой. Я поддерживал ее, когда она со всеми рассорилась», — сказал он.

По его словам, в семье актрисы теперь установился «мир да покой». Сам Николаев виделся с артисткой менее года назад, когда приходил в ее новую квартиру.

«Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила…», — отметил друг семьи.

В начале октября знакомый актрисы Илья Коротков заявил, что ее насильно удерживают в психиатрической лечебнице. Однако директор Гильдии актеров Валерия Гущина заявила, что родственники поместили артистку в специализированную клинику из необходимости.

Первые признаки деменции у Светличной появились около четырех лет назад. Она жаловалась на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни 83-летняя актриса считала, что ей чуть более 40 лет. После новости о заболевании звезды она несколько раз была госпитализирована с проблемами со здоровьем.

Невестка актрисы Ольга Ивашова в 2022 году после очередной госпитализации Светличной стала отрицать слухи о том, что у свекрови деменция. Женщина заверила, что артистка узнает своих родственников, хотя в силу возраста испытывает некоторые проблемы с памятью.

Ранее сообщалось, что Светлана Светличная напала на медсестру.

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