Шер о возможном переизбрании Трампа в президенты: «Уеду из страны»

Певица Шер призналась в беседе с Guardian, что покинет США в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

«В прошлый раз у меня чуть не проявилась язва, а на этот — просто уеду из страны», — заявила исполнительница.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. На них будет избран 47-й президент США, в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не будет в них участвовать.

О своем намерении баллотироваться на очередной пост главы государства Дональд Трамп сообщал еще в 2022 году. В 2017-м республиканец Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов, а в 2020 году он проиграл на выборах кандидату от демократов, нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит более 500 лет тюрьмы.

Ранее актер Анатолий Белый раскритиковал армию Израиля за неспособность справиться с боевиками.