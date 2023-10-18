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Разин снова проклял семьи артистов, которые выступили на концерте Шатунова

Продюсер Разин продолжил проклинать артистов, переключившись на их семьи

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Антон Круглов/РИА Новости

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пообещал проклинать семьи артистов, которые выступили на недавнем трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова. Его слова передает News.ru.

«С 1 ноября каждую пятницу сначала я буду говорить о бабушках, потом буду говорить о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, потом о будущих твоих детях и внуках. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого проданного концерта, приговоренного высшими силами. Кошмар будет продолжаться многие месяцы», — пригрозил Разин.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября в Crocus City Hall. На нем популярные артисты исполнили хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». Также мероприятие посетили друзья и близкие музыканта, которые поделились историями из его жизни.

При этом еще в начале октября Разин послал проклятия участникам концерта и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом

Ранее Андрей Разин испугался за жизни артистов, которых проклял из-за концерта Шатунова.

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