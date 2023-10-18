SHAMAN рассказал, как попросил у Шатунова разрешения петь его песни

Певец SHAMAN выступил на трибьют-концерте памяти Юрия Шатунова и вспомнил, как просил у певца разрешения петь его песни. Об этом пишет news.ru.

Музыкант признался, что с детства был фанатом творчества Шатунова, а в юношеском возрасте и вовсе бывал на концертах «Ласкового мая». SHAMAN рассказал, что во время одного из концертов передал певцу записку, в которой попросил разрешения петь некоторые его песни, а в особенности «Седую ночь». Шатунов тогда улыбнулся и разрешил юному артисту выступать с его хитами.

«Так что я с детства мечтал исполнить эту песню на большой сцене и счастлив, что сегодня это случилось. Надеюсь, что не испортил [песню своим исполнением]», — сказал SHAMAN.

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Ранее Ксения Бородина рассказала, как облегчить состояние после абьюзивных отношений.