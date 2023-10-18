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Панкратов-Черный рассказал, кто заставил его взять двойную фамилию

Панкратов-Черный заявил, что его заставили сменить фамилию из-за Саши Белого

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный рассказал «Газете.Ru», что получил двойную фамилию из-за своего однофамильца Александра Панкратова, племянника кинооператора Эдуарда Тиссе. По словам артиста, приставку Черный он получил из-за цвета волос.

«Меня заставили в Госкино. Потому что есть Саша Панкратов — однофамилец, племянник кинооператора Тиссэ! И нечего примазываться к знаменитостям! Саша светловолосый — его даже в прессе называют «Белым», а я был брюнетом — Черным! Вот, чтобы не путаться!», — сказал он.

До этого актер в беседе со СМИ говорил, что его настоящая фамилия – Гузев, а Панкратовым он стал, так как взял фамилию первого мужа своей матери, который не был репрессирован. Также он сообщал, что второй Александр Панкратов был рыжим.

18 октября в пресс-службе управления ЗАГС Москвы рассказали, что за последние девять месяцев появилась тенденция давать детям двойные и тройные имена. Например, сейчас в столице живут Анна-Мария, Аврора-Фредерика, Анастасия-Александра-Аннабелла, Мия-Надежда-Нэнси, Адриен-Жюль-Мишель; Александр-Мишель-Борис.

Ранее актриса и депутат Елена Драпеко рассказала о самых сложных ролях в кино.

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