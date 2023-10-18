Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скрипки работы луганского священника зазвучат в Новосибирске

Скрипки священника из ЛНР привезут в Новосибирск

close
100%
Правительство Новосибирской области

Уникальные инструменты ручной работы изготавливает священник Архимандрит Варфоломей в монастыре на территории ЛНР — две скрипки отправятся в Новосибирск. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Инструменты изготавливают в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре в селе Чугинка. Скрипичным делом настоятель заинтересовался еще в детстве, когда в миру был Денисом Кузнецовым. Получил музыкальное образование по классу скрипки, в 10 лет нарисовал первый чертеж скрипки.

В монастыре он создал мастерскую струнных инструментов. С отцом Варфоломеем работают еще два мастера, служители этого же монастыря.

Новосибирский скрипач, советник губернатора по культуре Михаил Симонян и корреспонденты областного телеканала ОТС побывали в гостях у луганского священника, создающего скрипки.

Симонян сам протестировал скрипки. В ходе общения возникло сразу два проекта. Первый – это своеобразные электронные портфолио для каждой скрипки, которые помогут создать скрипачи, артисты Новосибирской государственной филармонии. А второй – идея привезти скрипки в Новосибирск, чтобы оркестр филармонии сыграл на скрипках одного мастера.

Ранее неврологи обнаружили, что звуки альта успокаивают пациентов с эпилепсией.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий