Скрипки работы луганского священника зазвучат в Новосибирске

Уникальные инструменты ручной работы изготавливает священник Архимандрит Варфоломей в монастыре на территории ЛНР — две скрипки отправятся в Новосибирск. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Инструменты изготавливают в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре в селе Чугинка. Скрипичным делом настоятель заинтересовался еще в детстве, когда в миру был Денисом Кузнецовым. Получил музыкальное образование по классу скрипки, в 10 лет нарисовал первый чертеж скрипки.

В монастыре он создал мастерскую струнных инструментов. С отцом Варфоломеем работают еще два мастера, служители этого же монастыря.

Новосибирский скрипач, советник губернатора по культуре Михаил Симонян и корреспонденты областного телеканала ОТС побывали в гостях у луганского священника, создающего скрипки.

Симонян сам протестировал скрипки. В ходе общения возникло сразу два проекта. Первый – это своеобразные электронные портфолио для каждой скрипки, которые помогут создать скрипачи, артисты Новосибирской государственной филармонии. А второй – идея привезти скрипки в Новосибирск, чтобы оркестр филармонии сыграл на скрипках одного мастера.

Ранее неврологи обнаружили, что звуки альта успокаивают пациентов с эпилепсией.