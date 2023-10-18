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Виктория Дайнеко пострадала от девушки за рулем каршеринга

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на водителя, который въехал в ее машину

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victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко опубликовала в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором попросила девушек не покупать права и не пользоваться каршерингом.

«Ребята, я вам говорила, что каршеринг – это зло. Как можно было с парковки выезжать и въехать в мою машину? Ну что это вообще такое? Девушки, не покупайте права, и не садитесь за каршеринг, это самое настоящее зло этого мира», — сказала Дайнеко.

Она также отметила службу каршеринга и попросила компанию не давать свои автомобили в аренду людям без прав.

Незадолго до этого Виктория Дайнеко призналась на телешоу, что периодически ругается с бывшим мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом. Звезда рассказала, что отчитывает своего экс-супруга, так как он недостаточно внимания уделяет их дочери. По словам певицы, бывший муж оправдывается то работой, то невозможностью приехать из-за жизни за городом.

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