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Квентин Тарантино посетил военную базу в Израиле

Живущий в Израиле режиссер Квентин Тарантино посетил военную базу

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Israel War Room/X

Режиссер Квентин Тарантино совершил визит на военную базу в Израиле, чтобы поддержать боевой дух солдат. Об этом сообщает Israel War Room в cоцсети X (ранее — Twitter).

На снимке создатель «Бешеных псов» стоит рядом с военнослужащими на фоне самолета. Все лица мужчин, кроме самого Тарантино, скрыты.

Издание Daily Mail подчеркивает, что последние два года голливудских режиссер проживает в Тель-Авиве вместе с женой-израильтянкой Даниэллой Пик и двумя детьми. В интервью 2021 года кинематографист называл Тель-Авив уменьшенной версией Лос-Анджелеса, отмечая «великолепные рестораны, классные бары и клубы» города.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году на израильской премьере фильма «Бесславные ублюдки».

Недавно сообщалось, что более 700 голливудских актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) анонсировал тур по Европе, несмотря на боевые действия в Израиле.

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