Хронометраж сиквела «Дюны» может составить более трех часов

Режиссер Дени Вильнев закончил монтаж фильма «Дюна: Часть вторая», и его продолжительность может составить 3 часа 15 минут. Об этом сообщает портал World Of Reel.

На странице фильма на IMDb указан хронометраж фильма более трех часов. Однако американский кинокритик Джордан Руими, со ссылкой на свои источники, подчеркивает, что Вильнев сократил сиквел на «15-20 минут». Он считает, что компания Warner Bros. не позволит кинематографисту выпустить в основной прокат фильм, который идет больше 3 часов.

«Дюна 2» начинается с того места, на котором остановилась первая: Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) наконец достигает Чани (Зендая ) и объединяет силы со Свободными, чтобы победить злых Харконненов. В сиквеле также вернутся артисты: Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард и Дэйв Баутиста.

Среди новых актеров — альбинос Остин Батлер в роли Фейда Раута; Кристофер Уокен в роли Императора; Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан Коррино; Леа Сейду в роли леди Марго; и Сухейла Якуб в роли Шишакли.

Первоначально «Дюна: Часть вторая» должна была выйти в кинотеатрах 3 ноября, но была перенесена на 15 марта 2024 года.

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