Концерт «Несчастного случая» отменили в Самаре из-за жалобы активиста Виталия Бородина

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев подтвердил «Подъему», что концерт коллектива в Самаре отменили, однако он не знает причины.

«Комментарии могут дать только организаторы, я не знаю, почему он отменился», — заявил музыкант.

По словам Кортнева, в ситуации разбирается его директор, а он — «не вмешивается в административные вопросы».

Выступление должно было состояться 29 ноября в Kowalski Club.

17 октября активист Виталий Бородин в беседе с «Абзацем» призвал отменить концерт Алексея Кортнева, который осудил военную операцию России на Украине. Он отметил, что готовит обращение к губернатору Самарской области.

«Если этот гражданин осуждал спецоперацию и не поддерживал нашу страну, о каком выступлении может идти речь? Этому господину надо закрыть все концерты в нашей стране, пока он не поймет, на какой он стороне. Если поддерживает Украину, пусть выступает там», — заявил Бородин.

Недавно сообщалось, что в Барвихе напали на 13-летнего сына активиста Бородина. Поводом стала ссора на детской площадке: сын Бородина Артем отобрал электронную сигарету у сверстника. Судимый отчим этого мальчика в отместку подкараулил Артема у школы, ударил по голове и пообещал отрезать гениталии.

Ранее певец Газманов заявил, что рад за обошедшего его по популярности SHAMAN.