Продюсер об исполнении Лободой песен на русском: «Где платят — там и пляшет»

Кадр из видео/lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Павел Рудченко считает, что артистка Светлана Лобода исполняет русскоязычные композиции, так как сейчас для нее это единственный способ заработать. Об этом мужчина заявил в беседе с News.ru.

«С одной стороны, она поддерживает украинскую власть и армию, а с другой — она как бизнесмен, где деньги платят, там она и пляшет. Потеряв российскую эстраду, отказавшись от нее, она потеряла возможность выступать на большой сцене. Но не отказываясь от русскоязычных песен и заработанного амплуа в России, она потеряла зрителя на Украине», — подчеркнул Рудченко.

Он добавил, что Лобода нарушает закон Украины, исполняя песни на русском языке.

16 октября сообщалось, что Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Она исполнила как свои треки («К черту любовь», «Пуля — дура»), так и песни других музыкантов («Текила — любовь» Валерия Меладзе).

Помимо Лободы, собравшихся развлекали российский ведущий Александр Белов и русский иллюзионист. Ирано-шведский певец Араш исполнил композицию «Восточные сказки», которую записывал вместе с «Блестящими».

Позднее артистка оправдалась перед украинцами за мероприятие. Менеджер певицы заявил, что сет-лист составляла заказчица — гражданка Казахстана.

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