Анатолий Белый раскритиковал армию Израиля за неспособность справиться с боевиками

Актер Анатолий Белый раскритиковал израильскую армию, которая неспособна, по его словам, противостоять боевикам ХАМАС. Его слова передает «СтарХит».

«Мы слишком поверили в несокрушимость своей армии, мощь авиации и искусственный интеллект, забыв об интеллекте естественном. Наша мощь оказалась карточным домиком, который рассыпался от первого же серьезного толчка. Мы всерьез обсуждали возможность удара по Ирану, но трое суток не могли справиться с двумя тысячами боевиков», — написал актер.

Он также посетовал на то, что израильтяне «расслабились и забыли о зле, которое проживало с ними буквально через стену». Белый добавил, что не собирается покидать Израиль. «СтарХит» подчеркивает, что актер занимается волонтерской деятельностью, а в первые дни войны артист относил гуманитарную помощь для местных жителей, пострадавших от обстрелов.

«Нам, возможно, придется совершить нечто ужасное, что будет висеть на нас тяжким грузом, но выбора нет. Теперь не получится по нашей неизбывной привычке замести проблему под ковер или оставить ее решение будущим поколениям», — написал также он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) анонсировал тур по Европе, несмотря на боевые действия в Израиле.