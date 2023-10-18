Названы новые участники шоу «Выжить в Самарканде»

Актриса Юлия Паршута, модель Виктория Одинцова и певица Назима вместе с Владом Топаловым станут участниками реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Об этом пишет «СтарХит».

«Проект оказался непростым для меня. Было сложно, но это того стоило. Мы находились в замкнутом пространстве с чужими людьми, поэтому эмоции очень часто менялись, но в коллективе сложилась дружеская атмосфера, хотя я не со всеми была знакома до проекта. Никаких интриг и скандалов не было», — рассказала Одинцова.

Она уточнила, что участники проекта старались избегать конфликтных ситуаций, однако, по словам Одинцовой, иногда было видно, как именно усталость сказывается на звездах. Назима добавила, что шоу подарило ей незабываемый опыт, так как она пережила сильные эмоции, так как в обыденной жизни не получает столько адреналина.

Победители ряда испытаний проведут ночь в шикарном отеле, в то время как проигравшие отправятся в горный лагерь, где будут испытывать трудности из-за нехватки еды, воды и жилищных условий. Ведущими проекта станут комик Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева.

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