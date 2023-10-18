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Джада Пинкетт-Смит рассказала о секс-комнате, которую захватили дети

Актриса Пинкетт-Смит обустроила секс-комнату со звездным куполом для мужа

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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Актриса Джада Пинкетт-Смит в своей новой автобиографии «Worthy» (англ. «Достойная») рассказала о сексуальной жизни с мужем — актером Уиллом Смитом. Книгу цитирует Page Six.

По словам Пинкетт-Смит, дети супругов, 25-летний Джейден и 22-летняя Уиллоу регулярно приходили к ним с мужем в постель по ночам, однако, когда Джейдену было около шести лет, актриса решила положить этому конец.

«Чтобы отвоевать личное пространство, я обустроила отдельное прекрасное гнездышко для нас двоих в спальне, со звездным куполом, полным мерцающих звезд. Но со временем дети захватили и эту комнату», — призналась она.

Также в своей книге Джада Пинкетт-Смит вспомнила, как рэпер Тупак Шакур (1971-1996) сделал ей предложение.

«Любил ли он меня? Конечно, любил. Но уверена, если б мы поженились, он бы развелся с моей задницей как только мы бы вышли из церкви, и свалил», — написала она.

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