Продюсер Пригожин рассказал, как распознать будущую звезду

Чтобы стать популярным артистом, нужно много трудиться и любить свое дело. Об этом «Газете.Ru» рассказал продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что многие артисты приобрели известность, но не завоевали народную любовь, потому что «не попали в музыкальный материал».

«Человек должен любить то, что он собирается делать, и мечтать об этом. Есть некая ступень, лестница, а дорогу осилит идущий и терпеливый, который готов долго и усердно к этому идти. И определить можно человека по его харизме, стремлению. И как определить будущее этой звезды — все зависит в основном от нескольких людей, от деталей и от самого артиста. Может быть мега талантливый человек — я знаю такие примеры — они на сцене уже 300 лет, а звездами так и не стали. Да, их знают, они известны, но народную любовь они не приобрели. Чтобы приобрести народную любовь, нужно попасть в музыкальный материал — он имеет значение, очень важно вовремя попасть на хорошего композитора, автора», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что одного таланта для популярности недостаточно, а большую роль играет команда, работающая с артистом. По его словам, в России мало людей, способных сделать из человека «большую звезду».

«Я из любого человека могу сделать звезду. Вопрос — насколько эта звезда будет долговечной. У меня есть определенные вкусовые вещи, например, кто-то ориентируется на рок-музыку, кто-то — на поп музыку, кто-то – на людей актерского мастерства, то есть все зависит все равно от команды. Мало быть талантливым, гениальным, нужны еще правильные люди, которые правильно смогут вас спозиционировать. Как в браке между мужчиной и женщиной должна произойти химия между людьми, которые начинают вместе работать. Очень многие люди лунный танец могут повторять, как Майкл Джексон, но не все им стали, потому что не у всех был Квинси Джонс на пути. У нас в стране не так много людей, кто способен разглядеть артиста и сделать из него большую звезду. Если звезда зажигается, значит, это кому-то нужно. Любой бриллиант в плохой оправе будет смотреться плохо. Вот бриллиант — это артист, а оправа — это менеджмент, продюсеры», — добавил он.

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