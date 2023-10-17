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Певца Шуру «скребет ревность», когда он слышит свои песни в чужом исполнении

Певец Шура гордится своими песнями, на которые спустя 20 лет записывают каверы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский певец Шура рассказал «Газете.Ru», что радуется каверам на свои песни, хоть его и «скребет ревность». Музыкант отметил, что гордится своими песнями, которые хотят петь даже спустя 20 лет.

«Когда кавер делают талантливо, красиво, еще и качественно, а такие есть, слава богу, то безусловно я радуюсь, хоть глубоко в душе где-то скребет меня ревность. Но то самое чувство «как же это круто звучит», безусловно, меня будоражит и дает сильнейшую энергию позитива. Сейчас я говорю о каверах не один в один, а именно в новой аранжировке, с новым взглядом. Я несколько раз могу переслушать такой кавер и копошиться в мыслях «а вот как еще это могло звучать». И горжусь этой песней, потому что спустя 20 лет она жива, текст актуален, и песню хотят петь», — сказал он.

В 2021 году кавер на песню Шуры «Ты не верь слезам» в новой аранжировке записали казахстанский исполнитель Скриптонит и Антон Беляев из группы Therr Maitz. Другие музыканты также записывали свои каверы на песни Шуры.

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