Звезда фильма «Привет, мама!» о своей героине: «эта девушка совсем не я»

Звезда фильма «Привет, мама!» Дарья Савельева призналась, что она кардинально отличается от своей героини Киры. Об этом актриса рассказала в интервью WomanHit.ru.

По ее словам, это она выяснила тогда, когда встретилась с режиссером Илей Малаховой.

«Однако мы проиграли пару сцен, после чего Иля дала мне прочитать вслух какие-то просто от руки написанные поэтические монологи в разговорном жанре, типа «ты едешь в электричке, горят огни, ветер такой холодный, я думаю о тебе». Я это сделала, мы посидели, покурили и разошлись. А потом раздался звонок с известием о моем утверждении на роль. Я была удивлена, поскольку эта девушка совсем не я», — сказала актриса.

Героиня картины, по ее словам, инфантильна и не хочет покидать детство, используя это как способ защиты. Савельева также отметила, что благодарна режиссеру фильма за то, что ей удалось раскрыть спрятанные в ней качества.

В российский прокат картина выйдет в ноябре. Этим летом Савельева получила приз за лучшую женскую роль в фильме на кинофестивале в Выборге. Она уточнила, что это вторая награда после полного метра режиссера Наталии Мещаниновой «Комбинат «Надежда».

«И еще важно сказать, что европейская премьера «Привет, мама!» состоялась в официальной программе одного из наиболее престижных международных кинофестивалей в Сан-Себастьяне. Я в этом году обошлась без отпуска, а тут в конце сентября оказалась на море, в Испании, в городе со множеством ресторанов, удостоенных звезды «Мишлен», еще и со своим кино. Чудо, да и только!», — добавила актриса.

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