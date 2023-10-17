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В России выйдет фильм «Голда. Судный день» об Израиле в период войны

Фильм «Голда. Судный день» появится на российских стримингах 20 октября

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KION

В России выйдет биографический фильм «Голда. Судный день» с Хелен Миррен в роли премьер-министра Израиля Голды Меир. Лента выйдет в онлайн-кинотеатре KION 20 октября.

Сюжет фильма, основанного на реальных событиях, рассказывает о единственной женщине на посту премьер-министра Израиля Голде Меир. Ей предстоит защитить страну в период «Войны Судного дня», когда Сирия и Египет напали на Израиль. Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале. Режиссером картины стал Гай Натив.

Незадолго до этого стало известно, что второй сезон аниме «Благословение небожителей» по романам китайской писательницы Мосян Тунсю выйдет в России одновременно со всем миром. В новых эпизодах продолжится история приключений наследного принца Се Ляня. Ранее ему при помощи таинственного демона удалось решить загадку похитителя невест и разгадать тайну страны Баньюэ, а впереди его ждут встречи с секретами Призрачного города и поиск ответов, кто же виноват в жестокой бойне на Золотом пиру.

Ранее Сергей Безруков поймал 17 рыб вместе с массовкой на съемках фильма.

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