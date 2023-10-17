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Сергей Безруков поймал 17 рыб вместе с массовкой на съемках фильма

Актер Сергей Безруков поставил личный рекорд по ловле рыбы на съемках фильма

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Актер Сергей Безруков в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвастался, что поймал около 17 рыб вместе с массовкой на съемках сериала «Момент истины».

«Хорошо сниматься там, где есть река и есть задача порыбачить. Даже если это реквизит: простая палка, леска и самодельный поплавок. Работает же. У массовки задача — рыбачить, ну и я в перерывах между кадрами бегал к ним и ловил рыбу. Обловил всех. Можно сказать, сегодня поставил рекорд», — заявил Безруков.

Артист подсчитал пойманных рыб и выяснил, что всего ему удалось выловить 15 окуней и двух карасей.

Незадолго до этого стало известно, что документальный сериал «Чье сердце бьется громче», приуроченный к 50-летнему юбилею народного артиста России Сергея Безрукова, выйдет на экраны 18 октября. Проект снят в жанре атмосферного портрета-наблюдения. Режиссером фильма выступила Анна Матисон, благодаря чему съемочная группа снимала фильм на репетициях спектаклей и актерских тренингах.

Известный артист расскажет о своем понимании актерской профессии и как оно менялось в течение жизни, вспомнит студенческие годы и своих главных наставников, а еще поделится, чем наполнена его жизнь между съемками и театром.

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