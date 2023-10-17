Виктория Боня раскрыла, сколько миллионов тратит в месяц

Блогерша и телеведущая Виктория Боня высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) информацию о том, что ее содержит «папик».

Боня заявила, что сама зарабатывает от миллиона долларов, поэтому у нее нет необходимости находиться на содержании. Она уверена, что многие так считают из-за «бедного мышления». По словам блогерши, некоторые люди не могут поверить в то, что женщина зарабатывает сама такие крупные суммы, а не просит деньги у мужчин.

«Я не знаю, сколько папик должен тебе предложить вообще, и какой это должен быть папик. Чтобы ты еще кого-то развлекала. Конечно, понимаю, что очень многих раздражает самостоятельность, когда у людей есть деньги. Но если вы будете мыслить так, что только папик может решить вашу судьбу, именно так и будет в этой жизни», — рассказала звезда.

Боня также решила показать свои расходы за три месяца. За июнь звезда потратила более 6,3 млн рублей, в июле — 9 млн, а в августе — около 16,7 млн. Звезда уточнила, что это расходы только с российской карты.

«За три месяца только с российской карты я сняла я $300 тысяч. Из них 250 тысяч я заплатила за операцию, которую якобы сделала по бартеру», — заявила телеведущая.

Ранее Инстасамке подарили компьютер в стиле Барби с бриллиантами за 23 млн рублей.