Информацию о смерти звезды КВН Сергея Сивохо опровергли

По обновленной информации, полученной от члена общественной палаты РФ Анны Ревякиной, данные о смерти известного украинского юмориста и шоумена Сергея Сивохо являются неверными. Ревякина уточнила, что Сивохо все еще жив, но его состояние крайне тяжелое, и он находится на системе жизнеобеспечения.

Ранее член общественной палаты РФ объявила о смерти 54-летнего Сивохо. Однако через некоторое время она опубликовала сообщение в своем Telegram-канале, где указала, что Сивохо все же жив, но находится в больнице в критическом состоянии. По ее словам, врачи рассматривают возможность отключения его от системы жизнеобеспечения и уже предложили родным прощаться с ним. Ревякина также упомянула, что у Сивохо развилась полиорганная недостаточность на фоне сепсиса.

Сергей Сивохо известен как шоумен и участник КВН. Он стал популярным благодаря своим выступлениям в команде «Дрим-Тим». В последние годы он также занимался политикой и даже участвовал в выборах в Раду.

Украинские СМИ писали, что Сивохо в последнее время страдал от серьезного заболевания.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.