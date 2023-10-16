Умер заслуженный артист РФ Александр Готгельф

Заслуженный артист РФ, музыкант и педагог Александр Готгельф умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского национального оркестра.

Причины смерти не уточняются.

Как отметили в оркестре, Готгельф был тем, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо и задавал планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен Российский национальный оркестр.

Там подчеркнули, что Александр Готгельф имел «невероятную человеческую харизму, редкое жизнелюбие, мудрость и неподражаемое чувство юмора», что всегда выделяло его.

В пресс-службе оркестра также принесли глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Львовича.

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