Звезда «Чебурашки» раскрыла имя новорожденной дочери

Актриса Ольга Кузьмина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что назвала дочь Мирой-Марией.

Кузьмина объяснила, что мысли об имени «Мира» пришли к ней несколько месяцев назад. Первоначально звезде оно понравилось по звучанию. Она назвала это имя красивым, лаконичным и запоминающимся.

«Во-вторых, еще не родившись, малышка уже совершила 34 перелета и побывала в десяти странах — в общем, попутешествовала по миру. В-третьих, для нас это ассоциации с Миром и в более глобальном смысле», — заявила актриса.

Кузьмина отметила, что с самого начала рассматривала двойное имя у ребенка, однако долго не могла определиться со вторым. Звезда поняла, как хочет еще назвать дочь, во время одного из путешествий. По словам артистки, малышка начала очень активно шевелиться внутри одного костела.

«Как потом выяснилось, мы были в храме Непорочного Зачатия Девы Марии. И тут к нам пришло осознание: возможно, второе имя — Мария?» — поделилась звезда.

Кузьмина добавила, что все сомнения отпали, когда дочь родилась. Тогда она и муж поняли, что выбор имени верный.

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