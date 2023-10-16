Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ваня Дмитриенко стал волонтером-спасателем в веб-сериале «Ваня, спасай!»

Певец Ваня Дмитриенко сыграл главную роль в веб-сериале «Ваня, спасай!»

close
100%
РТУ МИРЭА

Во «ВКонтакте» состоялась премьера веб-сериала «Ваня, спасай!». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители РТУ МИРЭА.

Сериал посвящен добровольцам Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), базирующегося в РТУ МИРЭА. В игровой форме картина рассказывает, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации.

Главную роль исполнил певец Ваня Дмитриенко. Он сыграл первокурсника Ваню, который учился на IT, однако пересмотрел свой взгляд на выбор профессии после ЧП в общежитии. Герой решает стать волонтером-спасателем.

«Мы хотели напомнить зрителям, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, что предпринять для оказания первой помощи пострадавшему, по какому номеру вызвать службы экстренного реагирования. И, конечно, сохранить за «русским спасателем» образ справедливого человека с большим сердцем», — заявил Дмитриенко.

Также в картине снялись Владимир Стеклов, известный по фильмам «Гардемарины, вперед!» и «Мастер и Маргарита», певец Паша Руденко и комедийный артист Дмитрий Кожома. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Ранее актер Андрей Соколов рассказал о том, как снимается новое кино в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий