Ваня Дмитриенко стал волонтером-спасателем в веб-сериале «Ваня, спасай!»

Во «ВКонтакте» состоялась премьера веб-сериала «Ваня, спасай!». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители РТУ МИРЭА.

Сериал посвящен добровольцам Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), базирующегося в РТУ МИРЭА. В игровой форме картина рассказывает, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации.

Главную роль исполнил певец Ваня Дмитриенко. Он сыграл первокурсника Ваню, который учился на IT, однако пересмотрел свой взгляд на выбор профессии после ЧП в общежитии. Герой решает стать волонтером-спасателем.

«Мы хотели напомнить зрителям, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, что предпринять для оказания первой помощи пострадавшему, по какому номеру вызвать службы экстренного реагирования. И, конечно, сохранить за «русским спасателем» образ справедливого человека с большим сердцем», — заявил Дмитриенко.

Также в картине снялись Владимир Стеклов, известный по фильмам «Гардемарины, вперед!» и «Мастер и Маргарита», певец Паша Руденко и комедийный артист Дмитрий Кожома. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

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