Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дядя Ефремова завещал свое состояние семье погибшего в ДТП, устроенном актером

Shot: дядя Михаила Ефремова завещал состояние семье погибшего в ДТП Захарова

close
100%
Валерий Левитин/РИА Новости

Родной дядя актера Михаила Ефремова Александр Покровский завещал свое состояние семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, адвокатское бюро Москвы получило письмо от 79-летнего концертмейстера Александра Покровского с просьбой передать семье водителя-экспедитора Сергея Захарова все его средства после его кончины.

Источник отметил, что человек, представляющийся дядей Михаила Ефремова, обвиняет артиста в давлении: якобы тот ранее заставил родственника вписать себя в завещание на квартиру. В письме концертмейстер завещал эту недвижимость в двух километрах от Кремля и стоимостью более 50 миллионов рублей Министерству культуры РФ или Правительству Москвы.

Источник заявил, что адвокаты намерены поставить об этом в известность семью Захарова. От их решения будет зависеть, станут ли юристы подтверждать подлинность полученных расписок или проигнорируют их.

Позже стало известно, что Покровский умер полтора года назад в результате инсульта. По данным издания, концертмейстера не стало 7 июня 2022 года. А завещание было написано якобы за два месяца до смерти — 11 апреля. При этом появилось оно только сейчас.

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за гибель человека. 8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб водитель Сергей Захаров.

Ранее на Лободу подали в суд из-за нарушения авторских прав.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий