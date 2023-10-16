Дядя Ефремова завещал свое состояние семье погибшего в ДТП, устроенном актером

Родной дядя актера Михаила Ефремова Александр Покровский завещал свое состояние семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, адвокатское бюро Москвы получило письмо от 79-летнего концертмейстера Александра Покровского с просьбой передать семье водителя-экспедитора Сергея Захарова все его средства после его кончины.

Источник отметил, что человек, представляющийся дядей Михаила Ефремова, обвиняет артиста в давлении: якобы тот ранее заставил родственника вписать себя в завещание на квартиру. В письме концертмейстер завещал эту недвижимость в двух километрах от Кремля и стоимостью более 50 миллионов рублей Министерству культуры РФ или Правительству Москвы.

Источник заявил, что адвокаты намерены поставить об этом в известность семью Захарова. От их решения будет зависеть, станут ли юристы подтверждать подлинность полученных расписок или проигнорируют их.

Позже стало известно, что Покровский умер полтора года назад в результате инсульта. По данным издания, концертмейстера не стало 7 июня 2022 года. А завещание было написано якобы за два месяца до смерти — 11 апреля. При этом появилось оно только сейчас.

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за гибель человека. 8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб водитель Сергей Захаров.

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