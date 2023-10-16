Представители Федункив проиграли суд на 800 тыс. рублей за отмененный корпоратив

ООО «КИАРТ», которое занимается концертами актрисы Марины Федункив, проиграло суд на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания «Сибирская аграрная группа» подала иск в Арбитражный суд Томской области на ООО «КИАРТ» из-за невозвращенного аванса. Истец внес аванс за выступления Федункив на своем новогоднем корпоративе. Однако за месяц мероприятие было отменено. Представители актрисы отказались возвращать сумму за несостоявшийся концерт.

Ответчики объясняли, что не отдали аванс, так как Федункив отказывалась от других предложений ради этого корпоратива. Однако суд встал на сторону истца и решил взыскать сумму аванса в размере 806 450 рублей, а также потребовал оплатить государственную пошлину в размере 19 129 рублей.

Марина Федункив начала свою карьеру в 1998 году в КВН, где писала сценарии для студенческих юмористических проектов. В 2002 году вместе с командой «Добрянка» она стала победительницей Первой лиги КВН в Казани и прошла в Высшую лигу. В 2008-м начала работать на телевидении. В 2010-м актриса сыграла маму Коляна в комедии «Реальные пацаны».

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