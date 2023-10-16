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«Это просто был маньяк»: Лера Кудрявцева рассказала о жизни с миллионером

Телеведущая Кудрявцева призналась, что миллионер заставлял ее жить с ним

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева в 90-е годы жила с миллионером, который насильно удерживал ее рядом с собой. Об этом она призналась в разговоре с kp.ru.

«Это просто был маньяк. Я не была за ним замужем. Это были 90-е, бандитская Москва, когда у нас через день были перестрелки на улице. Я ничего не могла с ним сделать из-за страха. Он влюбился в меня маниакально. Он просто шизофреник. <...> Я говорила: «Я тебя не люблю, отпусти меня». Он отвечал: «Или ты будешь жить со мной, или я тебя закопаю». Я убегала, охранники меня возвращали. Я жила с человеком просто насильно», — рассказала она.

По ее словам, мужчина теперь живет во Франции, с ней он больше не связывался. Кудрявцева отметила, что простила его за такие поступки, но назвала их «несколькими годами ада в жизни».

11 октября Лера Кудрявцева призналась, что ей плевать на разговоры о ее браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше женщины на 11 лет. Звезда вспомнила, что Макаров покорил ее своей наглостью. Она заявила, что в их первую встречу в ресторане мужчина первым подошел к ней и представился, при этом спортсмен вел себя очень свободно.

Ранее Кудрявцева рассказала, за что «чуть не прибила» Сергея Лазарева.

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