Игорь Бутман выступил вместе с музыкантом из США в Омане

Саксофонист Игорь Бутман выступил на сцене в Омане вместе с музыкантом Рэнди Бреккером. Об этом музыкант сообщил ТАСС.

«Очень важно продвигать российскую культуру за рубежом, участвовать в международных проектах. Особенно сейчас. И мы рады открывать для себя новые страны и новые аудитории. Для нас это первое выступление в Омане», — заявил Бутман.

В пресс-службе народного артиста России отметили, что сотрудничество Бутмана с американским трубачом, 7-кратным обладателем премии Grammy, Бреккером продолжается 35 лет. Они часто гастролировали по миру, и Бреккер участвовал в записи двух альбомов Московского джазового оркестра.

Сейчас Бутман продолжает свое мировое турне вместе с коллективом. 25 октября квинтет саксофониста приедет в Люксембург, с 3 по 6 декабря команда отправится в Индию, а в январе — в Таиланд.

В сентябре в Сочи прошел джазовый фестиваль Игоря Бутмана, который завершился выступлением российского певца Леонида Агутина. Исполнитель спел популярные песни в джазовой интерпретации.

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