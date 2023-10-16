Единственного библиотекаря удмуртского села уволили за разнос книг

В удмуртском селе Русская Лоза уволили единственного библиотекаря Светлану Терехову из-за ее отсутствия на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал издания «7х7».

Терехова будет уволена 12 октября — ее обвинили в нарушении трудового законодательства, поскольку она не присутствовала в закрытой из-за аварийного состояния собственной библиотеке и не присутствовала в библиотеке в соседней деревне Лоза, куда перевели сотрудников.

Терехова не согласна с увольнением — она напомнила, что библиотеку активно посещали, в ней устраивали дискуссионные клубы, она писала сценарии для мероприятий сельского клуба и после закрытия библиотеки сама разносила книги.

«Для меня наступило время делиться, и я делилась с читателями всем своим опытом, который накопила за 50 лет жизни. Я знаю, что на своем месте я честно выполняла свою работу, несмотря на то, что в библиотеке не было отопления, воды и плохое освещение», — рассказала она.

Известно, что библиотекаря заставили написать объяснительную о том, где она была с 20 сентября, после чего она заявила в прокуратуру и была уволена. Рабочие дни после 20 сентября Тереховой не оплатили. Сельчане пытаются добиться сохранения библиотеки.

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