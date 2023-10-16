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Суд обязал бывшего мужа Акиньшиной вернуть долг по частям

Актриса Оксана Акиньшина заключила мировое соглашение с бывшим мужем Геловани

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Nadezhda Markalova/Global Look Press

Актриса Оксана Акиньшина заключила мировое соглашение с бывшим мужем кинопродюсером Арчилом Геловани, который задолжал ей больше $500 тысяч. Об этом сообщает «СтарХит».

«Арчил Викторович будет выплачивать задолженность наличными и по частям согласно графику. Первый платеж из четырех он должен провести не позднее 15 ноября, а последний — 1 сентября 2025 года», — сказал собеседник издания.

Геловани может погасить сумму долга и досрочно, если письменно уведомит Акиньшину об этом. Если же он, наоборот, не сможет вовремя внести платеж, то ему полагается штраф.

За Геловани Акиньшина была замужем с 2012 года. У супругов двое детей: 9-летний Константин и 6-летняя Эмми. В 2016 году актриса заключила с мужем договор займа с поручительством, передав ему $508 тысяч до января 2017 года. В 2018-м появились слухи об их расставании.

В апреле 2023 года звезда «Контейнера» подала в суд на Геловани. Им удалось заключить соглашение только спустя три судебных заседания.

По данным СМИ, сейчас Акиньшина состоит в отношениях с Данилой Козловским. Об отношениях знаменитостей стали писать в 2020 году, после выхода фильма «Чернобыль».

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