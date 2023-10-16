Вдова Алексея Булдакова осталась без наследства

Друг Людмилы Булдаковой Эдуард Гладкий заявил, что вдова лишилась наследства на недвижимость в Москве. Его слова передает «Пятый канал».

«В данный момент у Людмилы Андреевны вообще ничего нет. У нее нет квартиры, нет дома и нет земли», — подчеркнул мужчина.

По словам Гладкого, право собственности Булдаковой прекратилось в декабре 2022 года. Это выяснила ее племянница, которая не смогла оформить субсидию. Теперь по неизвестной вдове причине недвижимостью артиста владеет другой человек.

Алексея Булдакова не стало в 2019 году от острой сердечной недостаточности. Вдова получила в наследство квартиру в Москве, два дома, машину и землю. Один участок женщина продала, а второй — сдала в аренду.

В начале октября Алексей Панин опубликовал фото с коллегой Алексеем Булдаковым на съемках в России.

«Я с дядей Лешей Булдаковым на съемках какой-то очередной херни, где мы тупо зарабатывали бабло... Боже мой, сколько же халтуры в моей фильмографии. Даже вспомнить страшно! Одни только «Солдаты» чего стоят», — написал Панин.

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