Экс-участника «Самоцветов» выгнала из дома жена после 40 лет брака

Певец Сергей Беликов пожаловался, что вынужден жить в съемной квартире после того, как его выгнала супруга. Слова музыканта передает «Пятый канал».

«Полтора года назад я внутри своей семьи, в первую очередь от своей жены, с которой прожил больше 40 лет, вдруг получаю целый ворох каких-то абсурдных, фантасмагорических упреков и обвинений — говоря современным языком, полный набор жести», — возмутился артист.

Беликов отметил, что после разрыва с женой какое-то время жил у сына, однако тот посоветовал родителю поискать съемное жилье. Музыкант заявил, что не стал спорить с ребенком, так как не хотел, чтобы из-за конфликта ему запретили общаться с внуком.

«И вот только из-за него я не стал ничего ломать в тех устоях, в которых живут мои дети, мои внуки. Я просто собрал вещи, которые мне выставили на улицу, снял квартиру и живу сейчас один», — пояснил он.

У Беликова двое детей от супруги Елены. Сын Григорий подарил отцу внука, а дочь Наталья, которая с 1996 года проживает в Лондоне, — внучку. За свою карьеру музыкант сотрудничал с коллективом «Самоцветы», а также Юрием Антоновым и Александрой Пахмутовой. Сольно Беликов исполнял хиты «Сон-трава (У беды глаза зеленые)», «Живи, родник», «Снится мне деревня», «Сентиментальная прогулка», «Все, что в жизни есть у меня».

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