Солист немецкой группы «Bad Boys Blue» рассказал о любви к России

Певец и экс-солист группы «Bad Boys Blue» Кевин МакКой заявил, что тепло относится к России. Его слова передает mk.ru.

«Я люблю Россию», — отметил артист на русском языке.

15 октября МакКой выступил в Москве, где его радушно приняла публика. Со сцены музыкант подчеркнул, что на протяжении 30 лет приезжает в страну.

На выступление МакКоя пришли российские знаменитости, среди которых Прохор Шаляпин, Кай Метов, Наталья Гулькина, Анна Калашникова и др.

Калашникова, в свою очередь, назвала бывшего участника «Bad Boys Blue» уникальным артистом, отметив, что рада его частым приездам в Москву и поддержке России. Она призналась, что МакКой, у которого в США жена и дети, прожил инкогнито часть лета в столице России.

Музыкант женат на певице Никки МакКой. Впервые он стал известен после сотрудничества с лейблом EMI Records, во время работы с которым артист записал такие хиты, как «Where Is Your Dream» и «Still I'm Sad» в дуэте «Blackdraft». В 2000 году МакКой стал солистом «Bad Boys Blue» вместе с Эндю Томасом. В 2009-м начал свое сотрудничество с продюсером Игорем Сенгером, которое продолжается до сих пор.

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